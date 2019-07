Boston Dynamics è pronta a commercializzare lo Spot Mini, ora è ufficiale

Boston Dynamics, la società diventata famosa sul web per i video virali degli Spot e Spot Mini, ha confermato a The Verge che nel corso del 2019 partirà la commercializzazione dei robot, ad un prezzo però ancora non noto.

In un lungo articolo pubblicato sulla popolare testata online, alcuni rappresentanti di Boston Dynamics hanno annunciato che entro la fine dell'anno inizierà la produzione e la vendita del suo robot a quattro zampe simile ad un cane, lo Spot Mini.

Le dichiarazioni seguono quelle rilasciate lo scorso Aprile dall'amministratore delegato della società, Marc Raibert, il quale aveva preannunciato che Boston Dynamics potrebbe produrre 100 esemplari nel corso dell'anno.

The Verge sostiene che l'assemblaggio in serie degli Spot Mini potrebbe iniziare a breve, dal momento che di recente la compagnia di Waltham ha acquistato Kinema Systems, una società specializzata in logistica che potrebbe favorire l'automazione dei magazzini e delle linee produttive.

L'amministratore delegato dovrebbe diffondere le prime indicazioni sugli obiettivi di produzione prossimamente. In questa sede la società potrebbe anche annunciare la data di lancio e soprattutto i prezzi dei robot, che sicuramente non saranno accessibili dai privati.

Negli ultimi mesi abbiamo a più riprese parlato dei robot di Boston Dynamics. L'ultimo ad essersi mostrato è stato Handle, che in un filmato diffuso a marzo era alle prese con delle operazioni di magazzino.