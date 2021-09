Boston Dynamics, il robot Spot aiuterà a rendere sicura una fabbrica in Corea

Spot di Boston Dynamics è stato in prima linea contro il Covid-19 ed ora è pronto a scendere in campo per mettere in sicurezza una fabbrica. Ad annunciarlo il produttore, il quale ha svelato di aver avviato un programma pilota per il suo quadrupede.

Come si legge nel comunicato stampa di Hyundai, che nel 2021 aveva acquistato da Bosytn Dynamics il robot, Spot è stato "assunto" come "Factory Safety Service Robot" per uno stabilimento Kia in Corea del Sud.

Si tratta di un progetto unico, nonchè il primo in assoluto di questo tipo. Come affermato da Dong Jin Hyun, capo del laboratorio di ricerca robotica di Hyundai, Spot "aiuterà a rilevare i rischi e garantire la sicurezza delle persone nei siti industriali". Per raggiungere questo obiettivo, gli ingegneri hanno montato su di esso alcuni strumenti che gli permetteranno di proteggere le fabbriche, tra cui figura una telecamera termica ed un sensore LiDAR 3D per rilevare le persone intorno ed i possibili rischi d'incendio. Spot si interfaccerà anche direttamente con i responsabili dello stabilimento, inviando loro allarmi e notifiche nel caso in cui dovesse rilevare qualche pericolo.

I gestori potranno non solo comandarlo da remoto, ma anche impostarlo per fare in modo che si muova autonomamente ad esempio per fare pattuglie notturne.

Insomma, dopo i video esilaranti come quello dell'Atlas che effettua parkour, i robot Boston Dynamics stanno mostrando i muscoli anche in altre situazioni.