Boston Dynamics sorprende tutti: il nuovo robot Atlas si alza da solo!

Giunti a questo punto, possiamo definire l'addio al robot Atlas di Boston Dynamics una sorta di "burla". Se, infatti, il pensionamento del modello originariamente lanciato nel 2013 ha fatto scendere una lacrimuccia sul volto di più di qualcuno, poche ore dopo l'entusiasmo degli appassionati si è riacceso per via dell'annuncio del robot All New Atlas.

In un video pubblicato sul canale YouTube di Boston Dynamics, chiamato proprio "All New Atlas", si vede un robot steso a terra alzarsi autonomamente con movimenti fluidi. Signore e signori, si tratta della nuova generazione di robot umanoidi completamente elettrici, progettati per inserirsi nel quotidiano del mondo reale.

Decenni di ricerca in questo campo hanno portato Boston Dynamics a raggiungere i risultati che si vedono nel video, per un nuovo Atlas che riesce a girarsi fluidamente verso la telecamera, attivando al contempo il simpatico cerchio luminoso nella zona superiore. La rapida rotazione del corpo è un altro elemento non di poco conto, ma anche la camminata finale per uscire di scena non passa inosservata.

Il video pubblicato da Boston Dynamics attira sicuramente l'attenzione, ma ci pensa un articolo pubblicato sul blog dell'azienda a fornire maggiori informazioni sul progetto. L'obiettivo è quello di "risolvere le sfide più difficili dell'industria moderna". Non solo mediante Atlas, ma anche tramite l'appena diventato poliziotto robot Spot e l'interessante Stretch.

Dove verrà messo alla prova inizialmente All New Atlas? C'è una partnership con Hyundai, che oltre a investire in Boston Dynamics utilizzerà il robot per la sua produzione automobilistica. Più avanti verranno fornirti ulteriori dettagli.

