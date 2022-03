Bot di Telegram per segnalare la presenza delle truppe russe: l'idea del governo ucraino

Il Governo Ucraino ha creato due chatbot all’interno di Telegram che permettono ai cittadini di segnalare, tramite l’applicazione di messaggistica istantanea, la posizione delle truppe russe. E’ questo uno dei tanti risvolti di questa guerra che è sempre più ibrida e meno convenzionale.

L’idea di creare questo bot è da accreditare al Ministero della Trasformazione Digitale Ucraino, dopo che sempre più persone hanno notato che potevano affidarsi ad Apple Maps e Google Maps per tracciare l’invasione. Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia che Google Maps ha anticipato il via all’operazione speciale in Ucraina da parte dell’esercito russo.

I bot sono noti come “eVoorog” ed “eBopor”, la traduzione di “e-Nemico”: la scelta di affidarsi a questo approccio ed a Telegram è legata al fatto che, soprattutto da inizio conflitto, il sistema di messaggistica istantanea è molto utilizzato nel paese anche dai leader: emblematico è il presidente Zelensky che quotidianamente comunica con i suoi cittadini ed invia messaggi ai leader internazionali attraverso il suo canale da oltre 1,2 milioni di iscritti.

Il ministro Fedorov ha parlato di questi chatbot sul suo canale Telegram, dove ha anche discusso delle misure di sicurezza che il Governo ha deciso di mettere in campo per evitare che da parte della Russia vengano inviate false segnalazioni. Il Ministero infatti ha distribuito un’applicazione gratuita battezzata Diya che permette ai cittadini di autenticarsi come ucraini e di verificare l’identità: si tratta di una compaion app che funge proprio come un client per l’autenticazione a due fattori e che dà l’autorizzazione a scrivere al bot. “Questa ci permette di raccogliere informazioni migliori ed impedisce che i sabotatori possano spammare foto o video falsi” afferma il ministro.

Dopo aver ricevuto l’autorizzazione, il chatbot invita il cittadino ucraino a scrivere tutti i dettagli su ciò che assistito: è necessario indicare i dettagli sulle truppe e l’equipaggiamento, ma anche l’eventuale presenza di carri armati. Al messaggio si può allegare la posizione ed una fotografia o video, se possibile.

Secondo alcune fonti, più di 200mila ucraini hanno utilizzato l’applicazione, che ha contribuito all’uccisione di 16mila invasori ed alla distruzione di 4mila veicoli. I dati però non sono verificati al 100%.