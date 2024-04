Il Botswana vuole davvero inviare 20,000 elefanti in Germania? Ecco la verità

In questi giorni, il paese del Botswana ha avuto uno “scontro” internazionale con la Germania, la quale ha recentemente proposto un divieto per l’importazione dei cosiddetti trofei di caccia. In risposta, il Botswana ha offerto di inviare 20,000 elefanti, così da “far capire com’è vivere al fianco di questi animali”.

Si tratta di una situazione quasi surreale, ma il presidente del paese africano, Mokgweetsi Masisi, ha affermato che le leggi maggiormente stringenti potrebbero causare ulteriori problemi alla comunità; parlando con un tabloid della Germania ha poi ribadito che l’offerta “non è affatto uno scherzo”.

Il motivo di queste dichiarazioni è da ricondursi al fatto che il Botswana ospita la più grande popolazione di elefanti nel mondo – intorno ai 130,000 esemplari. Ciò causa non pochi guai ai cittadini locali, nonostante i numeri siano stati lievemente ridotti a causa di una misteriosa moria di elefanti, avvenuta recentemente.

“In alcune aree c’è un numero maggiore di questi animali rispetto alle persone. Calpestano i campi e mangiano i raccolti dei contadini, e rappresentano un grande pericolo per i bambini semplicemente camminando,” afferma il ministro dell’ambiente Dumezweni Mthimkhulu.

Nel 2019, il Botswana aveva rimosso il divieto di caccia, e secondo alcuni ciò rappresentava una forma di controllo della popolazione, che permetterebbe la limitazione dei danni oltre che a rallentare il bracconaggio illegale.

Allo stesso tempo però, la “caccia ai trofei” è considerata crudele e dannosa per l’ambiente da diversi gruppi animalisti (dopotutto sappiamo quanto siano incredibili gli elefanti); si tratta dunque di un problema piuttosto ostico e trovare una soluzione etica ed efficace non sembra affatto semplice.

Su INIU Power Bank, 10000mAh Ultra Sottile & Leggero Ricarica R è uno dei più venduti di oggi.