Botta e risposta Musk-Nadella: il CEO di Tesla ancora contro OpenAI

Botta e risposta a distanza tra Elon Musk e Satya Nadella. L’amministratore delegato di Tesla e SpaceX in una dichiarazione rilasciata in precedenza, aveva accusato Microsoft di controllare OpenAI, a seguito della partnership siglata tra le parti.

In un’intervista pubblicata da CNBC, Nadella ha respinto le affermazioni del collega e pur precisando che “ho molto rispetto per Elon e per tutto quello che fa”, ha affermato che non è corretto affermare che Microsoft controlla OpenAI.

“Siamo l’unica azienda a scopo di lucro che si trova a suo agio con un’azienda senza scopo di lucro e con un sistema di controllo del consiglio di amministrazione, e sarei lieto che anche altri lo facessero” ha sottolineato Nadella, il quale ha spiegato che “OpenAI è molto radicata nella sua missione di essere controllata da un consiglio senza scopo di lucro. Abbiamo interesse non a controllarla. Piuttosto, si tratta di una grande partnership commerciale.”

Per coloro che hanno seguito queste pagine, lo scorso gennaio Microsoft ha annunciato un investimento in OpenAI per una cifra non nota. Nel comunicato le due compagnie hanno sottolineato che l’investimento sarà utilizzato per potenziare e continuare la ricerca e sviluppare un’IA che sia sicura, utile e potente.

Questa mattina intanto sono arrivate anche le dichiarazioni del CEO di OpenAI sull’IA in occasione della sua deposizione al Congresso USA.