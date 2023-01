Questa è la bottiglia di vino più antica del mondo, ma bere il contenuto è sicuro?

Gli intenditori aspettano anche anni prima di bere un buon vino e c'è addirittura chi lo manda nello spazio. Quindi quest'oggi ci poniamo una domanda: assaggiare il contenuto della bottiglia di vino (non aperta!) più antica del mondo è sicuro? La risposta non è del tutto scontata.

Nonostante ciò che si celi all'interno - così come potrete vedere nell'immagine in calce alla notizia - non faccia venir voglia di assaggiarlo, a livello microbico potrebbe non fare alcun male. La bottiglia in questione si ritiene che abbia circa 1.700 anni e si trova nel Museo storico del Palatinato a Spira, in Germania.

Si chiama Römische Wein von Speyer, o semplicemente vino Speyer, e venne recuperato da una tomba romana nel 1867. Parte del successo della conservazione si basa sul fatto che la bottiglia era sigillata con cera piuttosto che con un tappo di sughero.

In tutti questi anni il liquido avrà probabilmente perso tutte le sue qualità alcoliche e a dir la verità nessuno è ancora riuscito ad accertare con certezza cosa contenga la bottiglia. È risaputo che l'invecchiamento del vino possa migliorare la sua qualità poiché dona ai suoi elementi costituenti un po' di tempo per "cuocere" all'interno e creare un'aroma migliore.

"Micro-biologicamente probabilmente non è rovinato", ha dichiarato la professoressa Monkia Christmann, "ma non porterebbe gioia al palato." Insomma, meglio non utilizzarlo per accompagnare la carne o il pesce (anche se sono vegetali al 100%).