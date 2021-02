Un bottino di reperti vichinghi dell'isola di Man è stato dichiarato come tesoro nazionale

Nell'isola di Man, un piccolissimo pezzo di terra tra l'Inghilterra e l'Irlanda, sono stati trovati dei reperti in oro ed in argento risalenti ad una qualche comunità vichinga del 950 d.C. Un ritrovamento straordinario per la comunità accademica internazionale, tantoché gli oggetti sono stati immediatamente dichiarati come "tesoro nazionale".

Questo è stato dichiarato dal Manx National Heritage, un ente di ricerca e preservazione di antichità, che si occuperà della conservazione dei reperti - come richiesto dal governo dell'isola.

La particolarità di questa scoperta, come quella di tante altre, è la casualità con cui è avvenuta. I tesori sono stati trovati da una ricercatrice amatoriale di tesori, Kath Giles. Col suo fidato metal detector ha viaggiato per molti territori dell'isola per compiere quella che, secondo lei, sarebbe potuta essere la scoperta della sua vita. E forse è stata proprio questa sua tenacia a ripagarla.

La prima cosa ad essere stata trovata è stata una spilla in argento in tanti piccoli pezzi e, successivamente, ha rintracciato il reperto più importante di questo grandioso bottino: un anello per le braccia completamente in oro.

La stessa Giles ha dichiarato in un'intervista: "Non ero solo emozionata di aver trovato dei reperti che sentivo fossero importanti, ma anche perché erano stupendi".

La donna ha contattato immediatamente il Manx National Heritage per far accertare le autorità che nell'area del ritrovamento non ci fossero altri reperti e, successivamente, ha ceduto loro gli oggetti.

Allison Fox, curatrice della sezione archeologia dell'ente, ha spiegato, all'annuncio del ritrovamento, che sia abbastanza raro trovare degli oggetti in oro del periodo vichingo. Questo metallo aveva un altissimo valore ed era, invece, più comune, anche tra gli alti membri dell'élite tribale, sfoggiare accessori in argento - un altro materiale simbolo di ricchezza ed importanza, ma, al contempo, più facile da ottenere attraverso i commerci. Al contrario, si pensa che l'oro equivalesse a circa 900 monete in argento.

Lo studio dei metalli usati negli oggetti vichinghi potrà sembrare banale, ma, in realtà, è di estrema importanza per comprendere quale dinamiche di potere si stessero evolvendo - come mostra l'analisi sulla misteriosa croce anglo-sassone rubata dagli stessi vichinghi della collezione Galloway.

La decisione di considerare i reperti come tesoro storico nazionale deriva proprio dalla data in cui, probabilmente, vennero prodotti: il 950 d.C. In quel lasso di tempo specifico, l'isola di Man era un centro economico e di scambio estremamente importante. L'affluenza delle tante popolazioni del Nord Europa, proprio in questo piccolo pezzo di terra, lasciò dei segni indelebili, che influenzarono la storia dell'isola per oltre 300 anni - molto più di tutte le altre piccole terre marittime inglesi.

Attualmente non si sa quale valore monetario abbiano questi reperti, né tantomeno quanto Kath Giles verrà pagata per la sua scoperta (un risarcimento previsto dalla legge dell'isola in caso di ritrovamenti storici). Di sicuro ne parleremo in futuro, quando una commissione privata fornirà ulteriori dettagli.