Cosa accadrebbe se scoppiasse una bomba nucleare nello spazio?

In un ambiente privo di atmosfera come lo spazio, un'esplosione nucleare diffonde la sua energia principalmente attraverso radiazioni, senza generare l'onda d'urto tipica che si verifica sulla Terra. Una cosa differente succede alla morte di una stella. Ma quali sono gli effetti che sortirebbe un "botto" del genere?

Questo rilascio di energia viaggia attraverso lo spettro dei raggi X e crea potenti impulsi elettromagnetici capaci di disabilitare o distruggere i dispositivi elettronici. Ma nonostante la potenza immensa di queste esplosioni, la loro capacità distruttiva è limitata dalla vastità dello spazio e dalla varietà di orbite dei satelliti.

Quando si tratta dell'altitudine e della forza necessarie per un'esplosione di questo tipo, le variabili sono tante quanto i possibili obiettivi. L'effetto può variare enormemente a seconda della sua potenza, espressa in chilotoni o megatoni, e della distanza dal bersaglio. Mentre un'esplosione potrebbe non essere in grado di distruggere tutti i satelliti in orbita, dato lo spazio immenso e la diversità delle loro traiettorie, potrebbe comunque causare danni significativi a quelli situati entro il suo raggio d'azione.

La sorte della Stazione Spaziale Internazionale, in particolare, dipenderebbe dalla vicinanza e dalla potenza dell'esplosione. Una detonazione di vasta scala a pochi chilometri di distanza potrebbe significare la fine immediata per la ISS, mentre un'esplosione più piccola o più lontana potrebbe non avere effetti diretti. Tuttavia, anche in questo secondo scenario, l'ambiente radiativo intorno alla stazione potrebbe cambiare, ponendo nuovi rischi per la salute e la sicurezza degli astronauti a bordo.

Ma perché questo discorso? Il cosmo è ancora inesplorato e non sappiamo se lì fuori esiste qualcosa di così potente e per cui una possibile esplosione possa causare problemi alla Terra. Come abbiamo visto, anche oggetti di piccola taglia provenienti da lassù possono essere distruttivi.

