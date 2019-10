Bowers & Wilkins: ecco le nuove cuffie con cancellazione del rumore

Bowers & Wilkins ha svelato tre nuovi modelli di cuffie wireless con tecnologia di cancellazione del rumore che permette di ascoltare la musica in qualsiasi luogo con una qualità elevata, grazie ai doppi altoparlanti Dual Driver che rendono le PI3 una valida opzione anche per gli sportivi.

La nuova linea PX7 e PX5 con la cancellazione del rumore è stata progettata da zero all'interno del centro di sviluppo dell'azienda, da ingegneri che sono costantemente alla ricerca del miglior suono. Ogni modello è dotato di altoparlanti ad hoc appositamente sviluppati: sul modello PX7 sono da 43mm, mentre sul PX5 da 35mm. Le sportive PI3 invece includono degli esclusivi dual-driver ibridi.

Le PX7 Wireless integrano anche sei microfoni, un ingresso USB-C ed una batteria che garantisce fino a 30 ore di ascolto con la funzione ANC attiva. Grazie alla ricarica veloce, con 15 minuti è possibile ottenere cinque ore di riproduzione, mentre i sensori integrati in entrambi i padiglioni permettono di mettere in pausa la musica quando ne viene sollevato anche uno solo.

Le PX5 Wireless invece offrono 25 ore di ascolto ininterrotte, mentre grazie alla ricarica rapida, con 15 minuti è possibile godere 3 ore di utilizzo.

Infine, le cuffie intraurali PI3 Wireless sono caratterizzate da esclusivi driver ibridi doppi ed amplificatori separati, racchiusi in un contenitori estremamente compatti. La batteria assicura un massimo di ottore ore di ascolto.

Le cuffie PX5 sono disponibili sul mercato italiano nelle colorazioni Space Grey e Blue già da fine settembre 2019 al prezzo al pubblico di 299 euro. PX7 sarà in vendita da metà ottobre al prezzo di 399,99 euro nelle versioni Silver e Space Grey. PI3, invece, arriveranno in Italia a partire da fine ottobre 2019 in finiture Space Grey, Blue e Gold. Il prezzo al pubblico del modello è di 199 euro.