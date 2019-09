Bowers & Wilkins presenta il nuovo speaker wireless Formation Flex

Bowers & Wilkins annuncia oggi il nuovo speaker compatto della serie Formation, il Formation Flex che è in grado di offrire la più alta qualità mai avuta da un altoparlante di queste dimensioni. Nel tweeter infatti lo speaker sfrutta la tecnologia utilizzata per la serie 600, che offre la stessa qualità sonora di quelli cablati.

Formation Flex può essere utilizzato o da solo, o abbinato ad un altro dispositivo della gamma per ottenere un suono di qualità stereo. E' compatibile sia con altri dispositivi Flex che con gli altri diffusori Formation, inclusa la Formation Bar e Formation Bass.

“E’ incredibilmente semplice e rapido configurare Formation Flex con qualsiasi sorgente in streaming, sono sufficienti pochi minuti per poter cominciare ad ascoltare la propria musica” afferma il CEO di Bowers & Wilkins Greg Lee. "Ancora una volta, abbiamo realizzato un prodotto dal design unico dotato di prestazioni acustiche superiori, progettato per adattarsi a qualsiasi ambiente domestico e diventare un riferimento per la categoria. Una delle sue caratteristiche chiave è la piena scalabilità del sistema, che consente al consumatore di espandere la propria gamma con altri prodotti Formation già a catalogo".

La tecnologia wireless Formation offre la sincronizzazione di tipo professionale degli altoparlanti, Rate Mesh brevettata che funziona tra gli altoparlanti indipendentemente dal WiFi casalingo, e la risoluzione audio a 96 e 24 bit, in grado di offrire una fedeltà superiore rispetto a quella degli altri diffusori wireless in commercio.

Di seguito la scheda tecnica completa:

Streaming : Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Roon Ready, Bluetooth 4.1

: Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Roon Ready, Bluetooth 4.1 Altoparlanti : 1 Tweeter da 2,5cm a doppia cupola in alluminio, 1 midwoofer da 10 cm in fibra di vetro intrecciata

: 1 Tweeter da 2,5cm a doppia cupola in alluminio, 1 midwoofer da 10 cm in fibra di vetro intrecciata Risposta in frequenza : 50Hz-28kHz

: 50Hz-28kHz Amplificatori interni : 2X50W

: 2X50W Alimentazione/consumo : 100-240VCA

Connessioni : wifi, ethernet,

: wifi, ethernet, Dimensioni : 215x130x130 (AxPxL)

: 215x130x130 (AxPxL) Compatibilità Air Play 2: iPhone, iPad, ed iPod touch con iOS 11.4 e successivi, Apple TV 4K o Apple TV (4th Generation) con tv OS 11.4 e successivi, Mac e PC con iTunes 12.8 e successivi.

Formation Flex è già disponibile in Italia al prezzo al pubblico di 449 Euro.