Bowers & Wilkins presenta la nuova soundbar Panorama 3: disponibile a 999 Euro

Bowers & Wilkins annuncia oggi la nuova soundbar Panorama 3, che è adatta per riprodurre qualsiasi tipo di contenuti con un ottimo livello di qualità. Rispetto a Panorama 2, include un design ancora più sottile, con soli 65mm di altezza ed è dotata di 13 altoparlanti, tra cui due subwoofer integrati.

A questo si aggiungono degli amplificatori, uno per ogni altoparlante, per un totale di 400W continui di potenza. La Panorama 3 è anche la prima soundbar B&W ad essere dotata dei diffusi Dolby Atmos rivolti verso l’alto. Presente anche un ingresso HDMI ARC e la connettività WiFI e Bluetooth. Ovviamente garantita anche la compatibilità con Alexa ed AirPlay, oltre che iOS ed Android e con i principali servizi di streaming musicale. Presente anche il supporto per Spotify Connect.

Di seguito un breve recapito delle caratteristiche tecniche:

Altoparlanti: 13

Tweeter: 3 con condotto Nautilus e cupola in titanio da 1,9 cm

Mid-Woofer: 6 da 5 cm

Subwoofer: 2 da 10cm in bass-reflex

Altoparlanti Atmos: 2 da 10 cm

Potenza totale: 400 W rms con 13 amplificatori separati, uno per altoparlante

Ingressi: HDMI, Ottico, Ethernet, USB C per servizio

Bluetooth: Aptx Adaptive, AAC, SBC

Formati audio supportati: Dolby Atmos, True HD, Digital+, LPCM

Risposta in frequenza: 43Hz-48kHz

Tensione di alimentazione: 100/240VCA

Dimensioni: 6,5X1210X14 cm

Peso: 6,5kg

Panorama 3 può essere già acquistata in Italia, al prezzo pubblico di 999 Euro. I prodotti Bowers & Wilkins sono distribuiti da Audiogramma Spa.