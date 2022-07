Bowers & Wilkins PX2 s2 ufficiali: evoluzione delle cuffie wireless

Poco più di un paio di anni fa, nella recensione delle Bowers & Wilkins PX7, vi abbiamo raccontato la nostra esperienza con delle cuffie davvero senza compromessi. Il 12 luglio 2022, però, la compagnia ha annunciato l'evoluzione della sua icona.

Le nuove Bowers & Wilkins PX7 s2 rappresentano una nuova idea di ascolto e di comfort. Dotate di driver da 40mm in bio-cellulosa mutuati dai mid-range della Serie 800, puntano al suono di qualità ma anche alle conversazioni.

Tra le caratteristiche principali, svettano sicuramente il sistema di Noise Cancelling, così come la modalità Ambient Pass Through per ascoltare i suoni circostanti. Queste funzionalità sono garantite da quattro microfoni differenti, due per ogni padiglione, e da due microfoni aggiuntivi pensati esclusivamente per le chiamate.

A garantire una connessione di qualità ci pensa il Bluetooth 5.0 con capacità 24-bit, perfetto anche per l'alta risoluzione. Inoltre, le PX7 s2 possono essere collegate anche tramite USB Type-C e uscita analogica per una riproduzione completamente passiva senza intervento digitale.

Ad assicurare un'esperienza di ascolto confortevole ci pensano due padiglioni in memory foam e un archetto superiore imbottito del medesimo materiale. L'autonomia, invece, punta alle 30 ore di riproduzione con una carica di 2 ore oppure 7 ore in 15 minuti.

Distribuite da Audiogamma per l'Italia, le Bowers & Wilkins PX7 s2 sono disponibili a 429 euro in tre colorazioni: nero, blu e grigio.