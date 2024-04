Con questa BOXY Android TV 11 in OFFERTA non perderai più film o serie tv!

BOXY Android TV 11 Box Streaming Media Player è ciò che ci vuole per non perdere più un prodotto in streaming. Potrai anche guardarli alla massima qualità, ovvero fino a 4K Dolby Vision e Atmos, e riprodurre i tuoi file multimediali fino a ISO 4K Dolby Vision FEL e menu disco completo, tramite software Dune HD media center. Ora a soli 64,99 euro.

Vanta la certificazione ufficiale di Google Android TV garantisce un'eccellente compatibilità con tutte le applicazioni e le funzioni di Android TV, Chromecast.

Potrai anche riprodurre alla massima qualità i tuoi file locali grazie al software media center Dune HD: browser avanzato di file, lettore avanzato di file, supporto completo di menu per i file ISO dei film e le strutture dei dischi, supporto avanzato per la riproduzione di file Dolby Vision. Non manca poi l'applicazione mobile Dune Control.

Tante possibilità di connessione: HDMI, Wi-Fi e Bluetooth, questo lettore multimediale dispone di una porta Ethernet, due porte USB (USB 3.0 e USB 2.0), uno slot per schede micro SD, una porta di uscita S/PDIF e una porta A/V.

