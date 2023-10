Questo braccio bionico innovativo si fonde perfettamente con ossa e nervi

Karin, una donna che ha perso il suo braccio destro in un tragico incidente agricolo oltre 20 anni fa, ha vissuto per anni con un arto protesico che le ha causato non solo disagio fisico, ma anche un dolore fantasma insopportabile... come se la sua mano fosse costantemente intrappolata in un tritacarne. Oggi, finalmente, tutto questo è finito.

Tutto è cambiato quando le è stata offerta l'opportunità di ricevere una mano bionica rivoluzionaria, progettata per integrarsi profondamente con le sue ossa, nervi e muscoli. Questa non è la solita protesi che si vede in giro. È il risultato di un'innovativa interfaccia uomo-macchina, sviluppata da un team internazionale di scienziati, chirurghi e ingegneri.

Grazie a un impianto neuromuscolare, Karin può ora manovrare la mano bionica con la sola forza del pensiero, permettendole di afferrare oggetti e muovere le dita a suo piacimento. Ma la vera magia sta nella fusione della mano artificiale con le ossa naturali attraverso l'osseointegrazione, un processo che sfrutta la biocompatibilità del titanio per creare una connessione meccanica solida.

Karin non è solo un caso di successo, ma rappresenta una speranza per tutti coloro che hanno perso un arto. La ricerca, finanziata dalla Commissione Europea e condotta nell'ambito del progetto DeTOP, mira a rendere questa tecnologia accessibile a chiunque ne abbia bisogno. E mentre Karin celebra la sua nuova vita, il mondo scientifico si inchina di fronte a questa straordinaria fusione di biologia e ingegneria.