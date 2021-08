In un braccio della Via Lattea osservata una caratteristica mai vista prima

La Via Lattea, la nostra galassia, è per certi versi un mistero per gli astronomi. Il motivo è presto detto: la posizione della Terra, infatti, non permette osservazioni ottimali della struttura cosmica. Gli studi sono tanti, e recentemente è stata individuata una caratteristica precedentemente non riconosciuta della nostra galassia.

É stata osservata una sorta di "punta" fuoriuscire da uno dei bracci a spirale della Via Lattea; si estende per circa 3000 anni luce e questa è la prima grande struttura mai scoperta - almeno nella nostra galassia - con un orientamento così drammaticamente diverso da quello del braccio. In questa "punta" ci sono diverse giovani stelle e nubi di gas.

Per ottenere una vista 3D del segmento del braccio, gli addetti ai lavori hanno utilizzato gli ultimi dati rilasciati dalla missione Gaia dell'ESA (Agenzia spaziale europea) per misurare la precisione delle distanze dalle stelle.

"La maggior parte dei modelli della Via Lattea suggerisce che il braccio del Sagittario formi una spirale con un angolo di inclinazione di circa 12 gradi, ma la struttura che abbiamo esaminato si distingue davvero con un angolo di quasi 60 gradi", ha dichiarato Michael Kuhn, astrofisico del Caltech e autore principale del nuovo articolo pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

Strutture simili vengono chiamate anche "speroni" o "piume" e sono state trovate sporgenti dai bracci di altre galassie a spirale. Per decenni gli astronomi si sono chiesti se anche la Via Lattea avesse qualcosa del genere... e finalmente sappiamo la risposta.

Le stelle che si trovano nello sperone del braccio, affermano i ricercatori, probabilmente si sono formate nello stesso periodo delle altre della Via Lattea. "Questo ci ricorda che ci sono molte incertezze sulla struttura su larga scala della Via Lattea, e dobbiamo guardare i dettagli se vogliamo capire quel quadro più ampio", ha dichiarato infine uno dei coautori del documento, Robert Benjamin, astrofisico dell'Università del Wisconsin-Whitewater.