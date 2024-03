Braccio per monitor da 24 a 49 pollici VESA 75 in OFFERTA A TEMPO su Amazon

Dopo aver riportato lo sconto a tempo sul monitor esterno per reflex, segnaliamo un’altra offerta lampo che è disponibile in giornata odierna sul sito di Jeff Bezos, con protagonista un braccio per monitor da 24 a 49 pollici.

SUPER OFFERTA su braccio per monitor

Il braccio per i monitor MX450, infatti, è disponibile a 44,61 Euro, il 44% in meno rispetto ai 79,99 Euro di listino. Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso prodotto su Amazon, che garantisce la consegna per mercoledì per coloro che effettuano l’ordine entro 9 ore e 54 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Il braccio MX450 può tenere monitor con diagonale da 24 a 49 pollici e rappresenta una soluzione ottimale ed ergonomica grazie all’elevata flessibilità, che consente di ruotarlo a 360 gradi da orizzontale a verticale. La regolazione +85 gradi/-30 gradi permette invece di inclinare lo schermo in avanti o all’indietro sotto qualsiasi angolo. Nella scheda tecnica si legge che è compatibile con il 99% dei monitor, e gli schermi curvi da 49 pollici supportano solo un raggio di valutazione 3000R e superiore. Anche l’installazione è molto semplice.

Nella scheda tecnica non si fa riferimento alla data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.