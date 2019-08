Braccio robotico, ispirato a Luke Skywalker, permette di recuperare il senso del tatto

La ricerca sulle protesi robotiche sta procedendo a passi da gigante. Tuttavia, un ostacolo si sta rivelando piuttosto difficile da superare: riuscire a far recuperare anche il senso del tatto. Tra le tante cose, questo senso ci aiuta a controllare la forza della presa.

Da questo punto di vista il prototipo della protesi robotica LUKE, in onore proprio di Luke Skywalker di Star Wars, sviluppato dagli ingegneri biomedici dell'Università dello Utah, riesce a ridonare il senso del tatto a chi, sfortunatamente, ha perso un arto.

Keven Walgamott, che perso la mano sinistra e parte del braccio in un incidente 17 anni fa, durante la prova è riuscito a sbucciare una banana e persino a sentire la mano di sua moglie nella sua. "Mi ha quasi fatto piangere", ha detto dopo aver utilizzato la protesi. "È stato davvero sorprendente. Non avrei mai pensato di poter sentire di nuovo in quella mano."

La tecnologia del braccio è in sviluppo da 15 anni, e funziona grazie a dei microelettrodi (circa 100) attaccati ai nervi del braccio sopra il sito di amputazione. Stimolando il nervo periferico, e grazie anche a dei sensori che simulano il senso del tatto, è possibile ricreare questa sensazione a lungo perduta.

Adesso, la sfida è riuscire a trasmettere queste informazioni al cervello nel modo corretto. "Il modo in cui invii queste informazioni è di fondamentale importanza e se le rendi più biologicamente realistiche, il cervello le capirà meglio e anche le prestazioni di quelle sensazione saranno migliori", dichiara l'ingegnere biomedico Gregory Clark dell'Università dello Utah.

In futuro, il team potrà esplorare anche la capacità di trasmettere temperatura e dolore. Un altro obiettivo futuro è sviluppare una versione wireless del braccio LUKE (quella attuale è collegata a un computer), in modo che possa essere utilizzata nella vita di tutti i giorni.