Questa abilità speciale del bradipo è davvero inaspettata e vi stupirà

In passato abbiamo visto, soddisfando una curiosità di molti, come respirano balene e delfini. Qualcuno potrebbe pensare che siano mammiferi acquatici in grado di trattenere il respiro per molto tempo ma, nel caso dei delfini, non è proprio così. Anzi, i bradipi possono trattenerlo ancora più a lungo!

A confermarlo sono gli stessi ricercatori che, negli anni, hanno osservato la capacità dei bradipi di non respirare per massimo 40 minuti, sia fuori dall’acqua che mentre nuotano. Ma come hanno sviluppato questa incredibile abilità? Si tratta di un metodo per sfuggire ai predatori: non solo rimangono perfettamente fermi per non farsi notare, ma sono anche in grado di non farsi sentire.

Per trattenere il respiro così a lungo un bradipo rallenta la frequenza cardiaca di circa un terzo, consumando molta meno energia e riducendo sensibilmente la necessità di respirare così frequentemente. In aggiunta, i bradipi sono in grado di respirare appesi a testa in giù per ore perché i loro polmoni sono "fissati" alla cassa toracica mediante legamenti specializzati, i quali mantengono i polmoni nella posizione perfetta per non venire schiacciati.

Sott’acqua questa abilità non varia: mentre i delfini devono respirare abbastanza frequentemente, a volte fino a 4 o 5 volte al minuto, limitandosi a trattenere il respiro per non oltre 15-20 minuti, i bradipi possono rimanervi sempre per circa 40 minuti se immobili. Come se non bastasse, sono anche eccellenti nuotatori: si muovono tre volte più velocemente in acqua che a terra camminando! La differenza chiave rispetto ai delfini consiste nel metabolismo più elevato di questi ultimi, che li costringe a consumare più energia con le loro attività.

Sapevate invece che lo scorso ottobre è stato scoperto un bradipo dalla “testa di cocco”?