Può il bradipo essere la speranza della medicina umana?

Ebbene, secondo quanto riportato sulla rivista Environmental Microbiology, la risposta potrebbe essere affermativa. La pelliccia dei bradipi costaricani sembrerebbe infatti ospitare batteri produttori di antibiotici che gli scienziati sperano possano essere una soluzione al crescente problema dei "superbatteri" e l'antibiotico-resistenza.

Il manto, o vello, dei bradipi ospita infatti una quantità non indifferente di insetti, alghe, funghi e batteri, tra i quali microbi che potrebbero facilmente rappresentare un rischio di malattia, eppure, dicono gli esperti, questi "lentissimi" mammiferi sembrano essere sorprendentemente a prova di infezione!

Il dott. Max Chavarria, ricercatore presso l'Università del Costa Rica, lo ha affermato chiaramente: "Se guardi la pelliccia del bradipo, vedi un strano movimento (se così si può dire): vedi falene, vedi diversi tipi di insetti... un habitat molto esteso. Ovviamente quando c'è coesistenza di molti tipi di organismi diversi, ci devono essere anche sistemi che li controllano".

Per capire come funziona questo particolare "sistema di controllo", Chavarria e colleghi hanno prelevato campioni di pelliccia dai bradipi costaricani, scoprendo la possibile esistenza di batteri produttori di antibiotici che rende possibile controllare la proliferazione di altri batteri potenzialmente patogeni o addirittura inibire altri "concorrenti", come ad esempio i funghi.

Questa evidente capacità dei bradipi è confermata anche dalla dott.ssa Judy Avey, che gestisce un "ricovero" per bradipi feriti, e che ha affermato ad AFP: "Negli ultimi tempi non abbiamo mai ricevuto un bradipo malato o infetto. Li abbiamo accolti ustionati dalle linee elettriche o con diverse fratture, ma non vi era mai presenza di infezione".

"In oltre 30 anni che abbiamo aperto questo centro di ricovero, abbiamo visto al massimo cinque animali che sono entrati con una ferita infetta. Questo ci dice quindi che sta succedendo sicuramente qualcosa nel loro ecosistema corporeo", ha aggiunto.

La ricerca del dott. Chavarria è iniziata nel 2020, prelevando campioni della "preziosa" pelliccia dei bradipi presenti nel ricovero della Avey, così da poterli esaminare con cura nel suo laboratorio. Dai primi risultati sono emersi già 20 microrganismi "candidati" per uno studio più approfondito.

Ma c'è ancora molta strada da fare per determinare se i composti raccolti potrebbero essere utili anche per l'uomo. L'autore della ricerca ha infatti spiegato che "prima di pensare ad un'applicazione per la salute umana, è importante capire che tipo di molecole sono coinvolte nel processo".

"Progetti come il nostro sono però in grado di contribuire a trovare nuove molecole che possono, a medio o lungo termine, essere utilizzate nella dura battaglia contro la resistenza agli antibiotici", ha concluso Chavarria.

Rimanendo in tema, sapete che l'antibiotico-resistenza potrebbe avere un'origine molto più antica? Inoltre, ad oggi, si stanno cercando sempre nuove armi contro i super batteri che rischiano di diventare un pericolo per la salute globale.