Branca dell'esercito USA smette di usare l'IA perché teme la sua evoluzione

La Space Force americana, l'unità militare creata per proteggere gli Stati Uniti da minacce spaziali, ha identificato un nuovo avversario terrestre: l'intelligenza artificiale generativa.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, i leader della Space Force hanno proibito ai loro Guardiani, così vengono chiamati i membri di questa branca militare, di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT sui dispositivi governativi. La motivazione? Questi strumenti basati sul web potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza, tra le altre preoccupazioni.

Un memo interno, ottenuto da Bloomberg, rivelava che Linda Costa, responsabile tecnologia e innovazione della Space Force, aveva sottolineato l'importanza di integrare questa tecnologia in modo responsabile. Nonostante riconosca che l'AI generativa "rivoluzionerà indubbiamente il nostro modo di lavorare e potenzierà la capacità dei Guardiani di operare rapidamente", ha evidenziato che, almeno per il momento, è meglio astenersi dal suo utilizzo.

Le sue riserve riguardavano principalmente la sicurezza informatica, la gestione dei dati e i requisiti di approvvigionamento. Ma non tutti sono d'accordo con questa decisione. Nicolas Chaillan, ex responsabile software del Dipartimento della Difesa e attuale fondatore e CEO di una società di chatbot chiamata Ask Sage, ha definito la decisione "miopica".

Sostiene che il suo bot soddisfi i requisiti di sicurezza della Space Force e ha circa 10.000 clienti solo nel Dipartimento della Difesa. Tuttavia, al di là delle polemiche, ciò che emerge è l'importanza di un'adozione responsabile e ponderata dell'AI, soprattutto quando si tratta delle nostre istituzioni governative.

