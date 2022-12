Quali sono i brand migliori per gli aggiornamenti Android? Alcuni dettagli interessanti

Con Material You, Google ha provato a dare una maggiore coerenza anche estetica al suo ecosistema, cercando di uniformare l'esperienza Android e riducendo la frammentazione. Purtroppo, molti brand restano ancorati saldamente alla propria identità anche in termini di UI.

Questo porta non solo a frammentazione nell'aspetto, ma anche a un'ampia difformità nel trattamento degli utenti, sia per tempistiche che per quantità degli aggiornamenti. Sebbene la situazione stia gradualmente migliorando, sono ancora molti i produttori che tardano o rinunciano del tutto ad aggiornare i propri device, abbandonandoli nelle mani di chi ha riposto fiducia e soldi in determinati dispositivi.

Al netto di ciò, esistono anche ottimi esempi del contrario, ovvero produttori che negli anni si sono distinti e brillano per supporto a medio e lungo termine, garantendo sicurezza e funzionalità ai propri clienti nonostante il tempo che passa. Tra questi, Samsung è sicuramente in prima linea: il colosso sudcoreano di strada negli anni ne ha fatta tantissima, diventando addirittura tra i migliori in questo senso. La sua promessa era di garantire fino a 4 anni di aggiornamenti per i dispositivi prodotti dal 2019 in poi, indipendentemente dalla fascia di prezzo. Attualmente, le migliori opzioni del brand godono di 4 anni di major update e 5 di patch di sicurezza, oltre a tutti i benefici dell'interfaccia proprietaria One UI 5.

Onore al merito per Samsung, ma quando si parla di supporto i vincitori assoluti sono comunque i dispositivi della gamma Pixel (qui la nostra recensione del Pixel 7 Pro), trattati direttamente da Google con aggiornamenti day one e feature introvabili altrove, come l'assistente potenziato tramite IA, la GCam e la gomma magica. Con il passaggio ai SoC Tensor, poi, è migliorata anche la gestione dell'ottimizzazione, consentendo al produttore di avere un controllo pressoché completo sul dispositivo. Attualmente si parla di tre major update (per i Pixel 7 significa almeno fino ad Android 16) e patch mensili puntuali come un orologio svizzero.

Arrivata in punta di piedi nel mercato Android, anche Nokia merita la sua menzione d'onore. Sebbene non brilli in termini di presenza e numeri, il gigante finlandese offre almeno due aggiornamenti principali per l'OS di gran parte dei suoi dispositivi con un comportamento a oggi tra i migliori in termini di qualità e velocità di distribuzione, complice probabilmente anche il minor numero di smartphone da dover gestire.

Non si può fare a meno di menzionare OnePlus con la sua OxygenOS e l'ottimo supporto a medio e lungo termine, senza considerare i canali beta. Nonostante il graduale ma netto allontanamento dall'esperienza stock ammiccando alla ColorOS di OPPO, quella di Pete Lau e soci resta comunque una delle migliori esperienze software sulla piazza, quando si parla di Android. Quanto al supporto, finora i top di gamma del brand hanno potuto beneficiare di ben 3 major update, ma con la serie OnePlus 11 si passerà addirittura a 4. Scendendo di fascia si arriva fino ai Nord, con i loro "almeno" due aggiornamenti principali e alla Serie N che ne garantisce almeno uno.

Infine, il gigante asiatico per eccellenza. Xiaomi con la sua MIUI ha fatto scuola e continua a fornire un'esperienza di un certo livello per gli affezionati. L'enorme catalogo non gioca a favore del brand, così come la natura stessa della MIUI, molto più di una semplice interfaccia personalizzata. A ogni modo, sono tantissimi i dispositivi Android che riceveranno la MIUI 14, seppur con diverse versioni dell'OS di Google.