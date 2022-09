Il primo brano di Elvis Presley, costato 4 $, è stata venduto per 300.000 $

Con i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi, sarebbe davvero ardua stimare quale celebrità sia la più famosa di tutte. Negli anni ’50, però, non c’era nemmeno bisogno di mettersi alla scrivania a fare conti: la persona più nota era senza ombra di dubbio Elvis Presley.

Iniziò a farsi un nome nel 1954, quando lavorò come speaker radiofonico nel programma Louisiana Hayride, l’anno successivo apparirà in ben 11 appuntamenti televisivi nazionali, numeri da capogiro per l’epoca storica. L’autore dei brani “Heartbreak Hotel", "Love Me Tender" e "Don't Be Cruel", scriveva canzoni già prima di solcare i palchi più importanti.

Presley e la sua famiglia si trasferirono a Memphis, nel Tennessee, quando aveva solo 13 anni. Diventato maggiorenne, nel 1953, Elvis lavorava come camionista. Tuttavia, la sua passione per la musica lo stava già trascinando sulla strada della celebrità. Tutto iniziò dal fatidico incontro con Sam Phillips, proprietario della Sun Records, una casa discografica.

Secondo The Tennessean, il cantante avrebbe pagato la bellezza di quattro dollari per la produzione del brano chiamato "My Happiness". Si pensa sia un regalo di compleanno per sua madre, a cui era molto legato. Ironia della sorte, quel vinile non sarà mai ascoltato in casa Presley: non avevano un giradischi.

Così, un giovane Elvis euforico per la sua canzone, corse a casa di un amico per provare il disco. La storia è leggenda: non si sa se il cantante abbia regalato il futuro cimelio all’amico o se l’abbia semplicemente dimenticato, ma sappiamo che il nipote del fortunato uomo ha venduto il brano in vinile ad un’asta tenutasi a Graceland, nel 2015, per ben $ 300.000.

Vi consigliamo di dare un ascolto alla canzone: è totalmente differente dal Presley a cui siamo abituati. Insomma, lo showman dai fianchi ballerini era capace anche di realizzare pezzi calmi e profondi.