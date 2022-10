Brasile contro Apple: arriva altra multa per assenza caricabatterie da iPhone 14

Continua la battaglia legale tra Apple e le autorità brasiliane, con un seguito alla multa di 2 milioni di dollari per la rimozione del caricabatterie. Il tribunale statale di San Paolo ha imposto oggi una sanzione di 19 milioni di dollari per "danni sociali" al gigante di Cupertino, sempre per la stessa ragione.

In seguito al lancio dell’ultima generazione di iPhone Apple ha deciso di impugnare il blocco delle vendite dei dispositivi mobili senza caricatore, cercando di ottenere infine il suo approdo in Brasile, ma ciò sembra destinato a non avvenire in virtù delle ultime decisioni delle autorità.

Stando a quanto riferito da Reuters, infatti, la corte che presiede il caso non ha accolto la giustificazione ambientale di Apple per la rimozione del caricabatterie e ha multato la Mela per altri 19 milioni di dollari ordinando per giunta la vendita di iPhone con caricabatterie e la fornitura gratuita del medesimo accessorio a tutti i brasiliani che hanno acquistato iPhone dopo il 13 ottobre 2020, ovvero da iPhone 12 in poi.

Dai media outlet nazionali emerge la nuova volontà di Apple di impugnare la decisione odierna del tribunale di San Paolo ma, dagli scontri precedenti, le autorità sembrano impossibili da smuovere. Sarà interessante vedere se in futuro arriverà una terza multa contro l’azienda californiana o se questa si arrenderà alle imposizioni del paese sudamericano.

In tutto ciò, Apple sta accelerando sulla transizione all’USB-C.