Il Brasile blocca la vendita degli iPhone senza caricatore a un giorno da iPhone 14

È ormai tutto pronto per il keynote di settembre di Apple legato alla gamma iPhone 14. Tuttavia, in queste ore si sta facendo riferimento anche a un'altra questione importante relativa alla società di Cupertino. Infatti, il Brasile ha deciso di vietare la vendita di iPhone senza caricabatterie in confezione.

Secondo quanto riportato da Reuters e PhoneArena, nella giornata del 6 settembre 2022 il Governo brasiliano ha emesso un'ordinanza che va a sospendere la vendita di qualsiasi iPhone che non dispone di un caricatore in confezione, ovviamente per quel che riguarda il mercato del Brasile. Per farla breve, gli iPhone usciti nell'arco degli ultimi 3 anni, a partire dalla gamma iPhone 12, non possono più essere venduti legalmente in territorio brasiliano.

La conferma è arrivata mediante il portale ufficiale del Governo del Brasile. Il motivo dietro a questa scelta è da ricercarsi nel fatto che Apple avrebbe messo in atto quella che viene definita come una "pratica discriminatoria nei confronti dei consumatori". In tribunale Apple ha provato a difendersi mettendo sul piatto la questione ambientale, ma le autorità brasiliane alla fine hanno deciso di vietare la vendita dei succitati prodotti dell'azienda.

Per il momento Apple non ha commentato ufficialmente la vicenda, che tra l'altro vede anche di mezzo una multa dall'equivalente di circa 2,38 milioni di dollari, ma staremo a vedere. Per il resto, gli occhi degli appassionati sono chiaramente tutti puntati sul 7 settembre 2022 e sulla presentazione degli iPhone 14.