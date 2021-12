Brasile: hacker rubano tutti i dati medici del Paese, il tracciamento del Covid collassa

È di pochi giorni fa la notizia che nel 2022 sono stati esposti i dati sanitari di milioni di persone nei soli Stati Uniti a causa di attacchi hacker e falle informatiche dei sistemi ospedalieri. Oggi, invece, è il Brasile a fare i conti con degli hacker in campo medico, che hanno attaccato il sistema sanitario nazionale.

Stando a quanto riporta Reuters, infatti, un gruppo di hacker chiamato "Lapsus$ Group" avrebbe pubblicato un messaggio sul sito web del Ministero della Salute brasiliano, dicendo di essere in possesso di una copia di tutti i dati contenuti nei suoi server, i quali erano stati svuotati di tutte le informazioni che contenevano.

L'obiettivo del gruppo, apparentemente, è quello di chiedere un riscatto milionario al Governo brasiliano, poiché gli hacker hanno chiesto al Ministro della Salute, nel loro messaggio, di contattarli "in caso volesse indietro i suoi dati". Il messaggio includeva persino un indirizzo Telegram e un'email a cui scrivere per mettersi in contatto con il gruppo. In altre parole, l'attacco si configura come un classico Ransomware.

Il Ministero della Salute brasiliano ha dichiarato che "Il Ministero della Salute ha riportato, nelle prime ore di Venerdì, un incidente che ha temporaneamente compromesso alcuni dei suoi sistemi [...] i quali saranno temporaneamente inaccessibili". Il Ministero non è ancora riuscito a riavviare i suoi sistemi digitali, il che fa pensare che i dati sottratti da Lapsus$ Group siano stati davvero persi in via definitiva.

Tra questi dati, inoltre, sono contenuti tutti i certificati vaccinali contro il Coronavirus del Brasile, che nel Paese funzionano alla pari del Green Pass europeo. L'app ContactSUS, creata dal Governo per tracciare i casi di Covid-19 e le vaccinazioni, ha smesso di funzionare dopo l'attacco. L'attacco potrebbe dunque rivelarsi gravissimo per la situazione pandemica del Paese, impedendo qualsiasi forma di tracciamento proprio mentre il Brasile si appresta ad imporre una quarantena per tutti i turisti e i viaggiatori in ingresso nel Paese.