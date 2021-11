Brave Browser annuncia il supporto alle DApp di Solana

Sempre più tra i primi della classe, di recente Solana ha abbracciato NETELLER e Skrill, aumentando a dismisura il numero di servizi che supportano i suoi servizi e la sua blockchain. Nelle ultime ore, persino il browser Brave si è unito al coro.

L'annuncio ufficiale è avvenuto nel corso della conferenza Breakpoint di Lisbona e poi riportato anche attraverso un post su Twitter, dove il profilo ufficiale dell'azienda ha annunciato l'integrazione delle DApp di Solana all'interno del suo browser, che diventerà quindi predefinito per il supporto nativo. Sempre proseguendo nel post, si legge che l'intenzione sarà quella di offrire la migliore esperienza possibile con funzionalità aggiuntive su wallet all'interno dell'ecosistema Solana e della sua blockchain, sia su Desktop che su Mobile.

Al momento, Brave supporta funzionalità per wallet basati su Ethereum, Binance Smart Chain e DEX. Ottimismo nelle parole del CEO di Brave Software, Brendan Eich, che ha parlato di questa pietra miliare come di una scelta che "aprirà la strada per i prossimi miliardi di utenti crypto".

Un'ottima aggiunta, quella della blockchain di Solana, che offrirà accesso al web e alle app decentralizzate e che già adesso costituisce una delle principali scelte per gli utenti della comunità crypto, proprio per via della sua forte propensione alla privacy.

Il mondo delle criptovalute aggiunge un altro tassello per la sua espansione a macchia d'olio, ma non sono soltanto i token a far chiacchierare ultimamente. Infatti, la forte spinta verso la creazione del Metaverso e dei modelli di gioco play-to-earn ha coinvolto attivamente anche i giganti del mondo videoludico. A parlare per ultimo, in ordine cronologico, è stato il CEO di Electronic Arts in merito agli NFT.