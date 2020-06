Brave Browser scoperto a reindirizzare il traffico per monetizzare le url

Brave Browser è divenuto popolare sin da subito in quanto si è presentato come un browser in grado di proteggere la privacy degli utenti. La scoperta di un utente, Cryptonator1337, però va in direzione opposta: a quanto pare infatti Brave avrebbe reindirizzato il traffico per monetizzare le url.

Cryptonator1337, in un tweet che ha rapidamente fatto il giro del web ha evidenziato la presenza nell'url di Binance.us di "ref=25089877", che sarebbe stato generato automaticamente da Brave per monetizzare e trarre lucro dalle operazioni, come avviene ad esempio per i programmi di referrall di Amazon o eBay.

Il tweet ha avuto un effetto a catena e Dimitar dinev, amministratore delegato di JRR, ha scoperto altri reindirizzamenti di questo tipo, su Ledger, Trezor e Coinbase.

L'amministratore delegato e co-fondatore di Brave, Brendan Eich, si è immediatamente scusato per la violazione ed in un breve messaggio pubblicato sul proprio account Twitter ha aggiunto che il problema è stato "risolto". "Prometto che non rivedrete mai più questo tipo di URL, sono dispiaciuto e triste per quanto accaduto" ha aggiunto.

Eich ha poco dopo precisato che questi reindirizzamenti non hanno mai rivelato alcun dato utente agli affiliati, in linea con il "contratto" stipulato dagli utenti al momento del download, in quanto quella parte di codice è riferita a Brave, che veniva identificato dai servizi, ed è unico per tutti gli utenti.

La prima versione di Brave è stata lanciata lo scorso Novembre, ed ha immediatamente riscosso un successo importante.