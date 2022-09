Brave Browser sfida i cookie: è possibile bloccare banner di consenso su siti web

Se da una parte si parla dei timori per malfunzionamenti degli adblock su Google Chrome a partire dal 2023 con il passaggio a Manifest v3, dall’altra troviamo browser rivali che pensano alla tutela della privacy degli utenti: da oggi Brave Browser consentirà di bloccare i banner di consenso ai cookie sui siti web.

Dalla prossima versione di Brave il browser riuscirà a rivelare e bloccare in modo proattivo i banner di consenso ai cookie nei quali si incorre visitando i portali web. Sin da quando l’Unione Europea ha applicato le normative sulla protezione dei dati, ergo il GDPR, i siti hanno dovuto adeguarsi con notifiche che spesso si presentano su schermo in maniera alquanto fastidiosa. Per questa ragione, gli sviluppatori di Brave hanno optato per un “approccio distintivo”.

Nel blog ufficiale si legge: “Le nuove versioni di Brave nasconderanno e, ove possibile, bloccheranno completamente le notifiche di consenso ai cookie. L'approccio di Brave preserva maggiormente la privacy rispetto a sistemi simili utilizzati in altri browser (come i sistemi di "auto-consenso" utilizzati in altri browser) e aiuta a mantenere l'utente Web al primo posto”.

Questo sistema inedito è già disponibile in Brave Nightly e arriverà nella versione stabile del browser 1.45 a partire da ottobre, sia su Windows che su Android; seguirà poi iOS a tempo debito. L’opzione apparirà nelle impostazioni, nella voce “Shields”.

Nel mentre, Mozilla si è schierata contro Google, Apple e Microsoft per il dominio lato nel mondo dei browser.