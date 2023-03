Brave si butta nella mischia dell'IA: riassunti rapidi... senza cliccare

Sempre attiva nel fornire tutele e servizi ai suoi utenti, di recente Brave Browser ha "sfidato" i cookie, ma la vera novità del momento è l'Intelligenza Artificiale e già Google e Bing hanno abbracciato il nuovo trend.

Senza troppe sorprese, anche Brave Search si unisce al coro con la sua implementazione decisamente particolare: invece di puntare su assistenti avanzati, infatti, l'azienda ha deciso di proporre un "Summarizer", vale a dire un efficiente sistema di sintesi che consente di ottenere un riassunto rapido dei principali risultati di ricerca, dandoci una risposta veloce senza effettivamente dover andare a cliccare e spulciare sui più attendibili.

La nuova feature mira a darci una risposta concreta non solo riassumendo il risultato più plausibile, ma unificando anche più fonti in una risposta articolata, come potrete osservare nello screenshot in calce (fonte Brave).

Il nuovo Brave andrà anche a migliorare il feed dei risultati evidenziando in grassetto non le parole chiave che abbiamo richiesto, come accade per esempio su Google, bensì facendo risaltare intere frasi che potrebbero racchiudere la risposta al nostro quesito.

Un discreto balzo in avanti, dunque, che però promette di mantenere i piedi ben saldi per terra senza rischiare di andare troppo oltre sulle ali dell'entusiasmo rivoluzionando un sistema che verosimilmente l'utenza non è ancora pronta ad abbandonare.