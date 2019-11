Brave non è più in Beta, è arrivata la versione 1.0 del browser

Gli utenti più ansiosi del web, specie sul fronte della privacy, sono alla costante ricerca di nuovi browser alternativi — specie per sfuggire dalle grinfie di Microsoft, Apple e Google. Uno dei browser più apprezzati tra gli ultimi arrivati è Brave, completamente open-source e dalle premesse allettanti. Oggi Brave è finalmente uscito dalla Beta.

Brave ha già attirato 8 milioni di utenti attivi mensili. La versione stabile è disponibile per Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

Il punto di forza di Brave arriva dalla presenta di ottimi strumenti integrati per contrastare pubblicità indesiderata, autoplay dei video, oltre che cookie e tracker molesti.

Anche gli altri browser, ovviamente, hanno reso disponibile, nel tempo, la possibilità di bloccare alcuni tracker di default. Ma il fatto che su Brave questa funzione sia attiva in origine, senza il bisogno di ulteriori passaggi, è stato molto utile per posizionarlo in modo efficace come browser privacy-oriented.

L'altra peculiarità è data dalla possibilità di ricompensare gli editori dei siti che si visualizzano attraverso una funzione ad hoc. Un modo per sostenere comunque i content creator nonostante le pubblicità bloccate di default. Inoltre è possibile addirittura regolare il numero di pubblicità che si visualizzano ogni ora, in modo da trovare un giusto compromesso.

Brave ricompensa gli utenti che decidono di guardare una particolare forma di pubblicità, chiamata Brave Ads, con dei token che possono poi essere dati ad editori e creator come forma di apprezzamento. Altrimenti l'utente può scegliere di usarli per sé: i token possono essere convertiti in voucher e gift card. L'obiettivo è quello di creare una forma di fruizione dei contenuti online che sia sostenibile, ma allo stesso tempo non completamente parassitaria. Trovate più informazioni su Brave Rewards a questo link.