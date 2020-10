Grazie a Breaking Bad i ricercatori stanno contrastando il bracconaggio delle tartarughe

Il bracconaggio è un problema che affligge il mondo da secoli e soprattutto negli ultimi decenni è diventato un rischio importante per la sopravvivenza di intere specie animali. Alcuni ricercatori. tuttavia, hanno trovato un valido modo per fermare, con l'aiuto delle autorità, questo meschino fenomeno.

Uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology ha recentemente esposto come l'utilizzo di uova di tartarughe stampate in 3D, tenute sotto controllo grazie al GPS, possa fermare o quantomeno ridurre il fenomeno del bracconaggio, il quale ha commesso terribili atrocità, come la morte della rarissima giraffa bianca. Come funziona? Quando i bracconieri raccoglieranno le uova false, portandole a casa o ai luoghi di ritrovo, le forze dell'ordine potranno rintracciarli ed arrestarli.

Un'organizzazione che si occupa della conservazione, il Paso Pacifico ha dato vita ad una squadra chiamata "InvestEggators", i quali si occupano principalmente di contrastare il commercio illegale delle tartarughe marine dell'America Centrale, a rischio d'estinzione - i bracconieri infatti raccolgono le uova per venderle a ristoranti e privati che pagano molto bene la "prelibatezza". L'idea di localizzare le uova è stata presa da una delle serie più amate e famose dell'ultimo decennio, Braking Bad, infatti in un particolare momento la DEA posiziona un dispositivo GPS nel serbatoio di alcune sostanze chimiche usate per la produzione della metanfetamina così da scovare i, cosiddetti, cuochi.

"Grazie alle uova false abbiamo scoperto che un'altissima percentuale di uova rimane nell'aria locale, questo ci aiuta a indirizzare i nostri sforzi nel posto più utile - afferma Helen Pheasey, studiosa dell'University of Kent - adesso possiamo concentrarci sulla sensibilizzazione delle comunità locali. Sappiamo dove sono i consumatori e sappiamo dove dobbiamo agire." Inoltre, scoprendo i luoghi di ritrovo dei contrabbandieri e quindi dove nascondono le uova prima di venderle, è possibile recuperare quelle vere per riportarle al loro habitat naturale. Cosa può fare l'uomo per evitare l'estinzione degli animali? Essendo il principale colpevole, può quantomeno provare - come gli InvestEggators - a contenerlo.