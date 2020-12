Breaking: FTC su Facebook, problemi antitrust per Instagram e WhatsApp

Arriva così, come un fulmine a ciel sereno, l'accusa verso Facebook da parte della FTC (Federal Trade Commission), l'agenzia governativa statunitense che si occupa dell'eliminazione e della prevenzione di pratiche commerciali anticoncorrenziali. In generale, sono ore concitate per Mark Zuckerberg e soci.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge e dal New York Times, il procuratore generale di New York, Letitia James, ha ufficializzato una mastodontica causa antitrust contro Facebook, sostenendo che la società di Mark Zuckerberg abbia messo in campo un atteggiamento dannoso nei confronti della concorrenza quando ha acquistato società di dimensioni minori. Più precisamente, l'accusa è quella di aver "messo a tacere" le possibili "minacce" al proprio business. Ovviamente, i riferimenti sono a Instagram e WhatsApp. A fianco di Letitia James ci sono altri quarantasette procuratori generali. Insomma, una bella grana per Facebook.

Letitia James ha affermato: "Per circa un decennio, Facebook ha sfruttato il suo dominio e monopolio per schiacciare i rivali più piccoli e indebolire la concorrenza. [...] Facebook si è servita di ingenti somme di denaro per acquisire potenziali rivali prima che potessero minacciare il suo business".

Nel frattempo, la FTC dovrebbe fare causa a Facebook nel corso delle prossime ore per simili motivi. Per il momento è difficile fare previsioni in merito a cosa potrebbe accadere, ma c'è già chi parla di un possibile smantellamento che renderebbe Instagram e WhatsApp indipendenti. Attualmente la situazione è confusa, dato che c'è stata "un'escalation" improvvisa nel corso delle ultime ore, ma staremo a vedere.

Se volete approfondire la questione, potete consultare il sito ufficiale dell'FTC.