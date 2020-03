Breaking: Google ha cancellato l'I/O 2020, anche l'evento online, per il Coronavirus

Dopo l'annuncio dell'annullamento dell'evento, Google è tornata a parlare di I/O 2020. Ebbene, ci sono cattive notizie per tutti gli appassionati che speravano di seguire il keynote online.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear e come scritto dalla stessa Google sul profilo Twitter Developers, l'azienda di Mountain View ha cancellato qualsiasi attività legata all'edizione 2020 del Google I/O, trasmissioni online comprese. Sembra che gli annunci che sarebbero dovuti essere stati effettuati, come di consueto, allo Shoreline Amphitheatre, verranno recuperati tramite blog e forum (non è chiaro se verranno organizzati altri eventi). I rumor parlavano di Android 11, ma non era escluso anche qualche lancio hardware (come Pixel 4a). L'evento si sarebbe dovuto tenere dal 12 al 14 maggio 2020.

La società californiana ha scritto: "Un aggiornamento per il Google I/O: per via delle preoccupazioni legate alla salute e alla sicurezza di sviluppatori, dipendenti e comunità locali [...] purtroppo non avremo un evento I/O di qualsiasi tipo quest'anno.

In questo momento, la cosa più importante che tutti noi possiamo fare è focalizzare la nostra attenzione sull'aiutare le persone [...]. Tenete presente che ci impegneremo a condividere con voi gli aggiornamenti legati ad Android tramite blog per gli sviluppatori e forum dedicati alla community".