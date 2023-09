Breaking: Mark Zuckerberg appare nella prima intervista nel Metaverso

Signore e signori, non ci sono solamente gli annunci del Meta Connect 2023 ad attirare l'attenzione sul Metaverso. Infatti, proprio nelle ore in cui gli appassionati del mondo Tech discutono sul presunto "abbandono" di quest'ultimo (visto il focus MR di Meta Quest 3), ecco che Zuckerberg cala l'asso.

Totalmente a sorpresa, nella serata del 28 settembre 2023 sul canale YouTube di Lex Fridman, ormai diventato noto anche per le sue interviste alle grandi figure del mondo Tech, è stata pubblicata quella che viene definita come la prima intervista nel Metaverso.

Nei primi secondi di quest'ultima, Fridman compare sotto forma di avatar fotorealistico (con tanto di corpo completo) e annuncia che lui e Mark Zuckerberg si trovano a centinaia di miglia di distanza durante l'intervista.

"Sembra però che ci troviamo nella stessa stanza", esordisce Fridman. "Ci mostriamo come Codec Avatar fotorealistici in 3D con Spatial Audio", prosegue. Potreste non ricordarlo, ma l'annuncio degli Instant Codec Avatar di Meta era già avvenuto nel 2022. Questo è il primo test concreto rivolto al pubblico.

Fridman e Zuckerberg si mostrano dunque indossando un apposito visore, che "proietta" i loro volti ed espressioni in modo fotorealistico per il resto dell'intervista, che avviene in questo modo (potete vederla integralmente mediante il player presente qui sopra).



I due durante l'intervista spiegano di aver dovuto passare per un lungo processo di scansione per riuscire a comparire in questo modo, motivo per cui ci vorrà del tempo per rendere accessibile a tutti questa tecnologia.

Per il resto, già all'inizio del video Fridman afferma che dal suo punto di vista si tratta del prossimo "grande metodo" di comunicazione tra gli esseri umani. Staremo a vedere: quel che è certo è che Zuckerberg ha sorpreso un po' tutti, compresi coloro che davano già per spacciato il Metaverso.