BREAKING: Su Marte c'è un lago di acqua liquida! La sensazionale scoperta è tutta italiana

E' un grande giorno. Su Marte è stato trovato un lago sotterraneo di acqua liquida. La sensazionale scoperta è stata effettuata da un team italiano.

In particolare, il gruppo di scienziati è stato guidato da Roberto Orosei dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna. Il tutto è stato pubblicato sulla nota rivista Science e riportato in seguito dall'altrettanto conosciuto sito ScienceAlert.

Invitandovi a leggere il report completo, proviamo a riassumervi quanto scoperto. In parole povere, il team di Orosei ha utilizzato i dati ottenuti tramite il radar Marsis, lanciato nel 2003 assieme alla sonda Mars Express dell'ESA (European Space Agency). Ebbene, grazie ad essi è stato trovato un lago sotterraneo di acqua liquida e salata, che si trova a circa 1,5 km di profondità sotto il Polo Sud di Marte. Come fa a essere liquida nonostante le basse temperature? Ebbene, il tutto è dovuto ai particolari sali presenti in essa. Il lago in questione si estende per circa 20 chilometri quadrati.

"Abbiamo esaminato la regione di Planum Australe utilizzando lo strumento MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding), un radar a bassa frequenza della sonda spaziale Mars Express. I profili radar raccolti tra maggio 2012 e dicembre 2015 contengono prove di acqua liquida intrappolata sotto il ghiaccio dei depositi stratificati polari meridionali. Riflessioni subsuperficiali anomalmente luminose sono evidenti all'interno di una zona ben definita di 20 chilometri, centrata a 193 ° E, 81 ° S, che è circondata da aree molto meno riflettenti. [...] Interpretiamo questa caratteristica come un corpo stabile di acqua liquida su Marte", si legge nell'abstract pubblicato da Science.