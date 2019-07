Breakthrough Listen: nuovi strumenti per cercare segni di vita intelligente nell'Universo

Solitamente, per cercare tracce di forme di vita intelligente si utilizzano i segnali radio. Tuttavia gli scienziati vogliono provare con un approccio totalmente nuovo: cercando differenti tipi di segnali.

Così, Breakthrough Listen, un programma alla ricerca di segni di vita nell'Universo, sta collaborando con l'osservatorio VERITAS (Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System) in Arizona, per cercare impulsi di luce che potrebbero essere collegati con la vita intelligente aliena.

Solitamente l'osservatorio scruta il cielo alla ricerca di sorgenti gamma, ma adesso gli scienziati stanno usando i suoi molteplici telescopi per cercare dei bersagli ancora più unici.

"Quando si tratta di vita intelligente al di là della Terra, non sappiamo dove si trovi o come comunica", afferma il fondatore di Breakthrough, Yuri Milner, in un comunicato stampa. "Quindi, la nostra filosofia è di cercare in tanti posti e in più modi possibile. VERITAS amplia ulteriormente la nostra gamma di osservazioni."

Breakthrough Listen ascolta il cosmo basandosi su gamme radio più tradizionali, e il progetto ha anche cercato eventuali segni di trasmissione laser. VERITAS è un insieme di quattro telescopi, ognuno con 12 metri di diametro, che cercano un particolare tipo di luce creato dall'effetto Čerenkov.

L'idea è quella di utilizzare i telescopi per cercare deboli impulsi di luce ottica che potrebbero provenire da comunicazioni aliene. Nessuno sa esattamente come potrebbero comunicare gli alieni, cercando in tutti i modi possibili però, le possibilità aumentano.