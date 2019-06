Breakthrough Watch: il programma che sta cercando terre abitabili su Alfa Centauri

Il programma astronomico Breakthrough Watch ha l'obiettivo di scovare delle terre simili al nostro pianeta attorno a stelle vicine. Un nuovo strumento per individuare i pianeti è stato montato di recente sul Very Large Telescope, ed ha osservato per diverso tempo le stelle A e B di Alfa Centauri.

Lo strumento, chiamato NEAR (Near Earths nella regione AlphaCen), è progettato per cacciare gli esopianeti del nostro vicino sistema stellare, Alfa Centauri, all'interno delle "zone abitabili" delle sue due stelle simili al Sole, dove l'acqua potrebbe esistere allo stato liquido.

Dal 23 maggio gli astronomi dell''European Southern Observatory (ESO) al Very Large Telescope (VLT), hanno condotto un'osservazione di dieci giorni, di due pianeti 2 volte più grandi della Terra, che culminerà domani, nella giornata dell'11 giugno 2019.

Alfa Centauri si trova a 4.37 anni luce (a circa 40 mila milioni di chilometri) di distanza. La nostra conoscenza del sistema solare è ancora scarsa, e nonostante sappiamo che intorno a Proxima Centauri esista un pianeta simile alla Terra, Alfa Centauri A e B rimangono sconosciute.

Ma osservare direttamente questi pianeti è quasi impossibile, per questo motivo Breakthrough Watch ed ESO hanno avviato una collaborazione per costruire uno strumento chiamato coronagrafo a infrarossi termici.

Questo speciale strumento crea una sorta di eclissi artificiale della sua stella bersaglio, bloccandone la luce e consentendo di rilevare molti oggetti più deboli nelle sue vicinanze. Così sarà in grado di cercare le firme del calore simili a quelle della Terra che assorbe energia dal Sole.

"NEAR è il primo e unico progetto che potrebbe osservare un pianeta extrasolare abitabile: segna una pietra miliare importante. Teniamo le dita incrociate e speriamo che un grande pianeta abitabile orbita attorno ad Alfa Centauri A o B" ha dichiarato Olivier Guyon, scienziato capo di Breakthrough Watch.

Con gli strumenti attuali impiegheremmo circa 30 mila anni per arrivare su Alfa Centauri, ma una missione spaziale, chiamata Breakthrough Starshot, ha in mente di raggiungere il sistema stellare in meno di 20anni.