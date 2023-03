Vita breve per IPTV e pezzotto: in arrivo il maxi provvedimento e lo stop al camcording

A poche ore dall’indagine di Repubblica sull’IPTV in Italia, il commissario Agcom Massimiliano Capitanio in un'intervista concessa al quotidiano italiano ha fatto il punto sullo stato dei lavori ed ha preannunciato l'arrivo di un maxi provvedimento che mira a dare una spallata importante al fenomeno.

Nel precisare che anche in queste settimane è continuata l’attività di monitoraggio, che ha portato all’oscuramento di diversi siti negli scorsi mesi, Capitanio ha affermato che “abbiamo messo a consultazione pubblica una bozza di regolamento che ci permetterà un pronto, prontissimo intervento. Potremo ordinare ai fornitori di connessione Internet di disabilitare l’accesso ai siti pirata entro i primi 30 minuti della partita. L’oscuramento ha senso se è veloce, tempestivo. Lo dicono anche le Risoluzioni Ue”.

Questo sistema dovrebbe essere operativo immediatamente, a pochi giorni dal recepimento dell’istanza e permetterà il blocco immediato, con vantaggi importanti in termini di passo e velocità. “L’AgCom adotterà un “maxi provvedimento” a inizio Campionato mettendo nero su bianco i siti illegali noti, per poi disabilitare quelli che emergeranno (su segnalazione dei titolari dei diritti). Dalla nostra parte avremo anche sofisticati strumenti digitali” ha sottolineato il commissario, che evidenzia anche come il 20 Marzo 2023 sia in arrivo alla Camera una proposta per bloccare il camcording, che diventerà reato.

Sostanzialmente, quindi, coloro che entrano nelle sale cinematografiche con videocamere e rubano film per venderli illegalmente saranno punibili dalla legge.