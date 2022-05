A breve i messaggi effimeri WhatsApp potranno essere salvati: le ultime dalla beta

Il lancio dei messaggi effimeri su WhatsApp avvenuto nel 2020 è stato senza dubbio gradito da milioni di utenti che, tuttavia, si dovranno preparare anche al lancio di una funzionalità che annulla la loro scomparsa. Questo dietrofront arriverà a breve e, in realtà, sarà più utile del previsto.

A scovare le ultime novità nella più recente beta dell’applicazione di messaggistica sono stati, come spesso accade, gli attenti reporter di WABetaInfo: con un nuovo post sull’omonimo sito, essi hanno segnalato l’avvio della sperimentazione di questa feature che consentirebbe di bloccare la scomparsa di alcuni messaggi salvandoli in una scheda dedicata. Ricordiamo che questa modifica ai messaggi effimeri è in fase di sviluppo da aprile 2022.

No, non si tratta della “stellina” che tutti conosciamo per memorizzare le conversazioni importanti, bensì di un’opzione dedicata esclusivamente al salvare informazioni essenziali dalle chat effimere cosicché rimangano sempre disponibili per essere consultate in un secondo momento. Come potete vedere dallo screenshot in calce alla notizia, infatti, nella scheda delle informazioni di un contatto troverete la voce “Messaggi conservati” giusto sotto i “Messaggi importanti”.

Al momento della scrittura della notizia non ci sono chiari indizi sulle tempistiche di rilascio della funzionalità all’interno di WhatsApp, ma è chiaro che arriverà su tutte le versioni del servizio: Android, iOS, Web e Desktop in un futuro più o meno prossimo.