Brevetti tech: nel 2022 la Cina ha superato gli USA, UE e Regno Unito arrancano

La guerra informatica e tecnologica tra USA e Cina è un tema complesso, al centro della geopolitica e delle relazioni internazionali degli ultimi anni. Di recente, si è parlato di una vera e propria "Guerra dei chip" tra Washington e Pechino, ma molti osservatori hanno dimenticato di analizzare un altro fronte della contesa: quello dei brevetti.

In campo tecnologico, in effetti, la questione dei brevetti e dei furti di proprietà intellettuale mina da anni le relazioni tra Stati Uniti e Cina, con Washington che ha accusato a più riprese Pechino di aver favorito e pianificato furti di tecnologie e proprietà intellettuali americane in altissimo numero nel corso degli anni: addirittura, proprio le tensioni sui brevetti sono state alla base del ban di Huawei da parte della Casa Bianca sotto l'amministrazione Trump.

Finora, gli Stati Uniti sono stati il maggior "brevettatore" su scala globale, soprattutto in campo tecnologico, surclassando sia le potenze europee che quelle asiatiche, superando anche il Giappone, la Corea del Sud, Taiwan e la Cina. Stando ad un report di Mathys & Square, però, le cose starebbero lentamente cambiando.

Il report, infatti, spiega che nel 2022 la Cina ha prodotto il 55% dei brevetti legati ai chip ed ai semiconduttori su scala globale. L'analisi spiega che "potenze globali come gli Stati Uniti, la Cina e l'UE stanno competendo per essere dei leader nella tecnologia dei semiconduttori. Ciò la dice lunga sulla loro importanza per il futuro dell'economia".

Nel solo 2022, dunque, ben 69.190 brevetti "tech" sono stati depositati in tutto il mondo: solo cinque anni fa, nel 2018, tale numero superava di poco i 43.000. Secondo Mathys & Square, circa il 55% dei brevetti prodotti su scala mondiale lo scorso anno (ovvero poco meno di 38.000) sarebbero di provenienza cinese, mentre solo 18.223 sarebbero di origine americana, per un ammontare pari al 26% del totale.

Parallelamente, il report conferma che l'azienda che ha depositato più brevetti è TSMC, con un totale di 4.739 depositi, ovvero il 7% di tutte le proprietà intellettuali presentate nel 2022 nel settore tech. Deludente invece il settore inglese della ricerca e dello sviluppo, che ha prodotto in totale solo 179 brevetti.

Il dato cinese potrebbe preoccupare gli osservatori occidentali, ma c'è un altro fattore a cui occorre fare molta attenzione: i contenuti dei brevetti variano moltissimo da Paese a Paese e da azienda a azienda. Il settore del chipmaking cinese ha molto da recuperare rispetto ai cugini occidentali, e può permettersi di trarre spunto dalle loro tecnologie, anche con processi di reverse-engineering per i propri brevetti nazionali: insomma, il tasso di innovazione cinese è sicuramente alto, ma Pechino non può ancora sperare di superare gli Stati Uniti in termini di sviluppo tecnologico.