Un nuovo brevetto mostra le potenzialità dello schermo esterno di Vision Pro di Apple

Un nuovo brevetto concesso, che vede tra i firmatari anche Jony Ive che ha lasciato Apple di recente, descrive in dettaglio come l’azienda abbia intenzione di utilizzare il display esterno di Vision Pro.

Nella licenza non si fa riferimento esplicito a Vision Pro, ma i riferimenti ed i casi d’utilizzo sono tutti al visore. Infatti, Apple anche durante la presentazione ufficiale ha affermato che lo schermo esterno del Vision Pro potrebbe consentire alle persone di vedere gli occhi di coloro che lo indossano o un motivo colorato che indica che chi lo indossa sta visualizzando un’esperienza in realtà virtuale.

Nel brevetto però si fa riferimento anche al fatto che il display esterno potrebbe essere utilizzato per alcune applicazioni come il meteo, per gli occhiali da sole, per il non disturbare o per creare un effetto zoom sugli occhi. Alcuni esempi sono visualizzabili direttamente nell’articolo completo di Patently Apple.

Ovviamente, ciò non vuol dire che tali sistemi vengano implementati nella versione finale di Vision Pro. Anzi, è piuttosto improbabile che il visore sostituisca gli occhi con delle icone, ma il brevetto mostra l’estrema versatilità del Vision Pro.

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple Vision Pro potrebbe arrivare nei negozi già a gennaio 2024 almeno negli Stati Uniti.