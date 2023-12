A brevissimo il primo supercomputer che simula il cervello umano, ecco quando

Nel 2024, il mondo assisterà all'attivazione di DeepSouth, il primo supercomputer al mondo in grado di simulare reti neurali alla scala del cervello umano. Sviluppato dall'Università di Western Sydney, questo rappresenta un salto quantico nella tecnologia e nella ricerca neuroscientifica.

Con una capacità di 228 trilioni di operazioni sinaptiche al secondo, DeepSouth si avvicina alla stima delle operazioni nel cervello umano, che utilizza solo 20 watt di potenza per processare l'equivalente di un exaflop, ovvero un miliardo di miliardi di operazioni matematiche al secondo.

L'obiettivo principale è di comprendere come il cervello umano possa elaborare enormi quantità di informazioni con così poca energia. Se gli scienziati riusciranno a decifrare questo mistero, potrebbero un giorno creare un cervello cibernetico molto più potente del nostro. Questo lavoro potrebbe anche rivoluzionare la nostra comprensione del funzionamento della materia grigia.

André van Schaik, direttore del Centro Internazionale per Sistemi Neuromorfici dell'Università di Western Sydney, sottolinea che la simulazione di reti neurali che si comportano come il cervello su computer standard è troppo lenta e richiede troppa energia. DeepSouth cambierà questo paradigma.

Ralph Etienne-Cummings dell'Università Johns Hopkins, non coinvolto nel progetto, ha affermato che il progetto sarà un punto di svolta per lo studio delle neuroscienze, attirando l'interesse sia di ricercatori in neuroscienze sia di coloro che vogliono prototipare nuove soluzioni ingegneristiche nell'ambito dell'intelligenza artificiale.

Quello illustrato in questa notizia è solo uno dei tanti progetti di ricerca che mirano a creare una macchina in grado di competere con il cervello umano. Altri ricercatori stanno cercando di risolvere lo stesso problema creando "computer biologici" alimentati da cellule cerebrali reali.