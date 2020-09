Brian May è il miglior chitarrista di tutti i tempi secondo Total Guitar

La concorrenza non manca di certo, ma secondo la nota rivista Total Guitar ci sono pochi dubbi: nonostante i tanti colleghi parimenti meritevoli è Brian May a meritarsi l'appellativo di miglior chitarrista di tutti i tempi. Ma quali sono i nomi presenti in classifica?

Basta già dare un'occhiata alla top 10 per trovare nomi da far girare la testa: immediatamente dietro il chitarrista dei Queen troviamo infatti gente come Jimi Hendrix, ma anche altre vere e proprie divinità delle cinque corde del calibro di Eric Clapton, Jimmy Page, David Gilmour, Ritchie Blackmore, Eddie Van Halen e tanti altri ancora.



La scelta, comunque, è ricaduta non esattamente su un signor nessuno: allo stesso modo siamo sicuri però che, vista anche la natura molto soggettiva di classifiche di questo tipo, in molti troveranno da ridire sulla decisione di Total Guitar.



A dirsi sorpreso, d'altronde, è stato lo stesso Brian May che ha dichiarato: "Sono sbalordito. Devo dire che è completamente inaspettato. Ovviamente sono profondamente emozionato. Non mi illudo di essere, tecnicamente, nemmeno sull'albero dei grandi chitarristi. Immagino che questo mi dica che quello che ho fatto ha influenzato le persone, e questo significa molto per me. Jimi [Hendrix] è, ovviamente, il mio numero uno. E l'ho sempre detto. Per me è ancora qualcosa di sovrumano. È come se provenisse davvero da un pianeta alieno, e non saprò mai come ha fatto quello che ha fatto".



Siete d'accordo con la scelta di Total Guitar? Fatecelo sapere nei commenti!