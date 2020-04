Brian May dei Queen sul Coronavirus: 'Colpa del consumo eccessivo di carne'

Brian May dei Queen non è solo uno dei più grandi chitarristi viventi, ma anche un appassionato di scienza ed astronomia, come dimostrato dalla laurea in fisica ed il dottorato di ricerca in astrofisica conseguito nel 2007. In un'intervista rilasciata per NME ha fatto il punto sulla pandemia di Coronavirus che sta affrontando il mondo.

Secondo May, che è diventato vegano ad inizio anno, l'emergenza Covid-19 che sta attraversando il mondo porterà le persone a rivalutare il loro consumo di carne. Senza mezzi termini, il chitarrista ha affermato che "questa pandemia sembra provenire da persone che mangiano animali e sta diventando sempre più noto che mangiare animali non è la cosa migliore per la nostra salute".

L'iconica chitarra del gruppo di Freddie Mercury ha spiegato la sua decisione di diventare vegano: "tutto è iniziato come un esperimento, perchè già da tempo sono un attivista che difende i diritti degli animali", ma successivamente ha potuto osservare i benefici sul suo corpo. Benefici che, spera, porteranno sempre più persone ad intraprendere la stessa via: "ora abbiamo visto che gli effetti della nostra abitudine di mangiare animali, che ci ha messo in ginocchio. Credo sia ora di riesaminare il nostro modo di mangiare quando tutto questo sarà finito, in modo da non abusare di altre specie".

Alcuni studi pubblicati lo scorso anno hanno mostrato che l'eccessivo consumo di carne rossa potrebbe aumentare il rischio di morte, e di recente società come Beyond Burger hanno creato hamburger vegetariani che non sfruttano in alcun modo gli animali.