Brian May suona la chitarra con un koala sulla spalla: il video diventa virale

Brian May, storico chitarrista dei Queen, si è recentemente recato in Australia per esibirsi in quel di Sidney nel contesto del "Queen and Adam Lambert Tour". Prima di salire sul palco, May è andato a fare delle "prove" con un compagno molto speciale: un tenero koala. Inutile dire che il video è diventato virale in breve tempo.

In particolare, come potete vedere nel profilo Instagram ufficiale di Brian May e anche attraverso i contenuti multimediali presenti in calce alla notizia, i fan del chitarrista hanno apprezzato particolarmente l'esibizione di May, tanto da realizzare delle illustrazioni legate all'accadimento.

Per quanto riguarda l'incontro con il koala, May si è recato al RSPCA Brisbane Wildlife Hospital, una struttura che si occupa del recupero e della salvaguardia degli animali selvatici in difficoltà. Dovete inoltre sapere che Brian May è il fondatore di "Save Me Trust", organizzazione inglese nata nel 2009 che impiega tutte le sue forze nella difesa dei diritti degli animali. Insomma, lo storico chitarrista dei Queen si impegna molto per questa causa.

Nel video diventato virale, il koala sembra quasi apprezzare l'esibizione di May, che appare genuina e va a ricreare un'atmosfera sognante. Una cosa non da poco, soprattutto in un Paese come l'Australia in cui anche il mondo animale sta affrontando problemi non di poco conto.