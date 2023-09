Brian May sull'IA: 'risolverà molti problemi, ma può causare il male'

Dell’utilizzo dell’IA per la composizione musicalesi parla da tempo e sull’impatto che potrebbe avere in molti si interrogano, senza però aver ancora trovato una risposta. Qualche indicazione è arrivata anche dal chitarrista dei Queen, Brian May, nel corso di un’intervista rilasciata a Guitar Player.

May, che rappresenta una voce importante non solo a livello musicale ma anche scientifico grazie alla sua specializzazione in astrofisica, si è detto molto scettico sull’utilizzo dell’IA in ambito musicale ed ha affermato che la sua principale preoccupazione è “nell’area artistica”.

Nell’intervista, il chitarrista afferma che allo stato attuale ancora non è chiaro dove stia andando l’industria e prevede che anche nel giro di un anno il panorama musicale sarà totalmente diverso. “Non riusciremo a capire cosa è stato creato dall’intelligenza artificiale e cosa dagli esseri umani. Tutto sarà molto confuso e penso che guarderemo al 2023 come l’ultimo anno in cui gli umani hanno realmente dominato l’industria musicale” ha affermato.

In ambito più ampio, Brian May osserva come dall’intelligenza artificiale deriveranno molte cose fantastiche in quanto in grado di “aumentare il potere degli esseri umani di risolvere problemi”. Tuttavia, “il potenziale di causare il male è incredibilmente enorme: nessuno può morire nella musica ma le persone possono morire se l’IA viene coinvolta nella politica e nel dominio del mondo”. Secondo May l’intera faccenda è “incredibilmente spaventosa”.