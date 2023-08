I brillantini potrebbero distruggere gli ecosistemi acquatici

Diffusi nei trucchi, nelle decorazioni natalizie, nei vestiti e in molti altri luoghi, i brillantini si attaccano letteralmente ovunque e richiedono uno sforzo notevole per essere rimossi. Il vero problema, però, si verifica proprio quando la particelle di glitter si disperdono nell'ambiente.

Potreste non averci mai pensato, ma i brillantini sono costituiti da microplastiche rivestite di alluminio per creare una superficie riflettente. Le microplastiche sono troppo piccole per essere filtrate dagli impianti di trattamento delle acque reflue e finiscono quindi direttamente in mare o nei fiumi attraverso gli scarichi dei box doccia o dei lavandini. Secondo recenti studi scientifici, negli ultimi anni sono stati scaricati negli oceani più di 8 milioni di tonnellate di glitter.

Per studiare l’impatto che questi sbrilluccicanti inquinanti hanno sull’ambiente, gli scienziati dell’Università di San Paolo hanno analizzato gli effetti delle particelle di glitter su due ceppi di cianobatteri, organismi alla base degli ecosistemi acquatici che svolgono un ruolo chiave nei cicli biochimici dell’acqua e del suolo (forse anche su Marte).

I risultati mostrano che maggiori concentrazioni di glitter nell'acqua causano un aumento dello stress delle cellule cianobatteriche a livelli tali da compromettere il meccanismo della fotosintesi.

Gli autori sperano che lo studio contribuisca a educare i consumatori sull'importanza di limitare l’uso di microplastiche. "I glitter sono venduti per essere utilizzati nelle feste, dove le persone non pensano ai problemi ambientali che causano", ha osservato Marli de Fátima Fiore, coautrice dello studio. "Tuttavia, è necessario tenere presente che le microplastiche contaminano e danneggiano gli ecosistemi marini e d'acqua dolce, che sono estremamente importanti per la nostra vita".