A Bristol sarà realmente visitabile una casa che arriverà su Marte!

Nonostante si sia da poco scoperta l'origine della sabbia su Marte, poter mettere un giorno piede sul "pianeta rosso", è una sfida che sempre più negli ultimi anni è divenuta oggetto di interesse. Dalla Hugh Broughton Architects, è stata ideata e progettata la soluzione abitativa visitabile nei prossimi mesi nella città di Bristol.

Si tratta di una vera e propria casa dotata di alcune soluzioni ad hoc e realizzata da uno studio specializzato nella costruzione di stazioni di ricerca nei luoghi più remoti ed inospitali della Terra. L'abitazione misura 53 metri quadrati e non solo è in grado di far fronte a condizioni realmente estreme, ma è interamente alimentata da pannelli solari.

Il pavimento è stato pensato per essere installato direttamente a terra in modo tale da creare uno strato totalmente isolante, mentre soffitto e pareti si presentano gonfiabili e sono isolati dall'esterno grazie alla presenza di una specifica lamina.

Al suo interno sono presenti sistemi di controllo, una toilette e due cuccette per dormire. Vi è inoltre un'area adibita alla coltivazione idroponica di piante, fondamentali sia per rendere l'abitazione maggiormente vivibile, sia per la dieta degli ospiti, come confermano ad esempio le recenti scelte di coltivare vino nello spazio.

A quanto pare molti degli oggetti fondamentali nella quotidianità sono, invece, in fase di ideazione. Ciò che sicuramente è certo è che il tutto debba essere multiuso e decisamente facile da smaltire. Non ci resta quindi che aspettare ulteriori progetti simili a questo e nel mentre, per chi potrà, l'abitazione appena realizzata sarà invece esposta e visitabile a Bristol, in Inghilterra, dal 31 agosto al 30 ottobre 2022.