British Airways cancella 81 voli per un problema ai sistemi informatici

Mattinata da dimenticare per i passeggeri di British Airways in partenza dall'aeroporto di Londra Heathrow. La compagnia di bandiera inglese infatti è stata costretta a cancellare 81 voli e 10 da Gatwick per un problema ai sistemi informatici, che ha provocato ritardi su più di 200 voli diretti in tutto il Regno Unito.

In un tweet inviato nella mattinata, British Airways non ha specificato il numero di persone colpite dai disagi, ma è probabile che il numero sia elevato in quanto siamo nel bel mezzo della stagione estiva che coincide con le partenze verso le località di vacanza di milioni di passeggeri.

Nel comunicato, però, la compagnia aerea ha specificato di aver riscontrato un "problema di sistema" con la piattaforma che non consentiva ai passeggeri di effettuare il check-in. A ciò si è aggiunto anche l'impossibilità da parte dei piloti di accedere ai dati dei voli, che ha impedito loro di decollare. Per evitare lunghe code presso gli hub aeroportuali, British Airways ha anche dato la possibilità di modificare la data di partenza dei propri voli in maniera gratuita.

L'azienda ha precisato che non è stata colpita la rete informatica globale, ma solo due sistemi complementari utilizzati nel Regno Unito, su cui stanno lavorando i tecnici per far rientrare il disservizio nel minor tempo possibile.

Continua il periodo nero per British Airways, che ad inizio luglio è stata multata per 200 milioni di Euro a causa dell'attacco hacker di settembre 2018.